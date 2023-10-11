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Новости 13:43

Все петербургские семьи с детьми-инвалидами получили соцвыплаты на жилье

фото ЗакС политика Все петербургские семьи с детьми-инвалидами получили соцвыплаты на жилье

В Петербурге завершается выдача свидетельств на приобретение жилья семьям с детьми-инвалидами, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию от губернатора города в размере 2,3 млрд рублей. ГБУ "Горжилобмен" ликвидирует очередь этой категории нуждающихся в жилье.

Выплаты получили 223 из 225 семей, входящих в утвержденный жилищный план. Две оставшиеся семьи смогут получить свои выплаты при личном обращении. 

Размер выплаты в среднем составил около 10,3 млн рублей. Поддержку смогли получить петербургские семьи, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам найма или нуждающиеся в помощи города в улучшении условий проживания.

Фото: ЗАКС.Ру


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