Татьяну Москалькову исключили из Ассоциации омбудсменов Средиземноморья

Совет управляющих Ассоциации омбудсменов Средиземноморья (АОС) принял решение приостановить членство института Уполномоченного по правам человека в РФ, об этом 11 октября появилась информация на сайте уполномоченного по правам человека.

Решение было принято в связи с рекомендациями Исполнительного комитета АОС. По мнению комитета, российский правозащитный институт нарушает Устав Ассоциации. Речь идет о позиции Татьяны Москальковой по поводу СВО, что для Ассоциации значит зависимость уполномоченной от органов власти.

Сама Москалькова с этим не согласна. По ее мнению, за все время работы она всегда соблюдала Устав, а ее деятельность прозрачна и независима. Также она отметила, что в ходе ее работы были установлены контакты с Международным Комитетом Красного Креста, Агентством по розыску без вести пропавших и так далее.

"Я искренне сожалею, что члены Совета управляющих, избранные Генеральной Ассамблей, ставят свои личные политические амбиции выше гуманитарной миссии Ассоциации и подрывают авторитет уважаемой международной площадки", – написала Москалькова.

В конце уполномоченная заявила, что собирается продолжить работу с иностранными коллегами.

Фото: ombudsmanrf.org