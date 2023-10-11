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Новости 14:16

Татьяну Москалькову исключили из Ассоциации омбудсменов Средиземноморья

фото ЗакС политика Татьяну Москалькову исключили из Ассоциации омбудсменов Средиземноморья

Совет управляющих Ассоциации омбудсменов Средиземноморья (АОС) принял решение приостановить членство института Уполномоченного по правам человека в РФ, об этом 11 октября появилась информация на сайте уполномоченного по правам человека.

Решение было принято в связи с рекомендациями Исполнительного комитета АОС. По мнению комитета, российский правозащитный институт нарушает Устав Ассоциации. Речь идет о позиции Татьяны Москальковой по поводу СВО, что для Ассоциации значит зависимость уполномоченной от органов власти.

Сама Москалькова с этим не согласна. По ее мнению, за все время работы она всегда соблюдала Устав, а ее деятельность прозрачна и независима. Также она отметила, что в ходе ее работы были установлены контакты с Международным Комитетом Красного Креста, Агентством по розыску без вести пропавших и так далее.

"Я искренне сожалею, что члены Совета управляющих, избранные Генеральной Ассамблей, ставят свои личные политические амбиции выше гуманитарной миссии Ассоциации и подрывают авторитет уважаемой международной площадки", – написала Москалькова.

В конце уполномоченная заявила, что собирается продолжить работу с иностранными коллегами.

Фото: ombudsmanrf.org


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