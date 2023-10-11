Из Петербурга выдворили 2300 нелегальных мигрантов с начала 2023 года

С января 2023 года судебные приставы выдворили из Петербурга 2300 иностранных граждан и лиц без гражданства, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

За тот же период в 2022 году в Петербурге из страны выдворили 1780 нелегальных граждан. В основном миграционное законодательство не соблюдали граждане Узбекистана и Таджикистана. Все они были привлечены к административной ответственности о нарушении правил въезда в РФ (ст. 18.8 УК РФ)

В ведомстве отметили, что все выдворенные нелегальные мигранты не смогут попасть в Россию в течение пяти лет.

Фото: ЗАКС.Ру