Два исторических дома в Петербурге отремонтируют по программе "Рубль за метр"

Комитет имущественных отношений Петербурга объявил аукционы, на которых будет разыграно право долгосрочной льготной аренды двух аварийных домов-памятников. Торги пройдут в рамках программы "Рубль за метр", о чем на своей странице "ВКонтакте" рассказал профильный вице-губернатор Валерий Москаленко.

Первое такое здание, расположенное в Кронштадте, входит в состав "Комплекса домов по ул. Урицкого 35, 42, 43, 51, 54". Оно примечательно тем, что здесь на рубеже XIX-XX веков жил изобретатель радио Александр Попов. Право аренды разыграют 1 ноября.

Второй объект находится в Ломоносове: это деревянный памятник регионального значения по адресу ул. Еленинская, 26/13. Его судьба решится 15 ноября.

Программа "Рубль за метр" предполагает, что арендатор в течение семи лет приводит проблемное здание в порядок за свой счет. После приемки работ контрагент Смольного получает льготные условия аренды на 49 лет.

фото: Валерий Москаленко / ВКонтакте