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Новости 15:52

Осенью в ЗВО на срочную службу призовут 40 тысяч человек

фото ЗакС политика Осенью в ЗВО на срочную службу призовут 40 тысяч человек

В рамках осеннего призыва 2023 года в Западном военном округе собираются призвать порядка 40 тысяч человек, заявил начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа полковник Игорь Головач во время брифинга в ТАСС 11 октября, посвященного осеннему призыву на срочную службу в ЗВО. 

По состоянию на 11 октября на заседания призывных комиссий в округе явились более 36 тысяч человек. Треть из них уже готовятся к отправке на службу. Остальные  получили отсрочки.

Головач также рассказал и о весеннем призыве. Всего в ЗВО призвали 49 тысяч человек. Полковник отметил, что "иностранные СМИ" не смогли повлиять на ход призывной кампании. Призывникам и их родителям он посоветовал искать информацию на официальном сайте Минобороны. 

- Как вы уже знаете, призывные мероприятия проходили в условиях, в том числе, информационного воздействия иностранных СМИ, - рапортовал Головач. 

Полковник напомнил, что призывники не будут направляться в новые регионы, а также не будут принимать участие в специальной военной операции. 

Константин Леньков / Кадр из трансляции ТАСС


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