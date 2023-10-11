Осенью в ЗВО на срочную службу призовут 40 тысяч человек

В рамках осеннего призыва 2023 года в Западном военном округе собираются призвать порядка 40 тысяч человек, заявил начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа полковник Игорь Головач во время брифинга в ТАСС 11 октября, посвященного осеннему призыву на срочную службу в ЗВО.

По состоянию на 11 октября на заседания призывных комиссий в округе явились более 36 тысяч человек. Треть из них уже готовятся к отправке на службу. Остальные получили отсрочки.

Головач также рассказал и о весеннем призыве. Всего в ЗВО призвали 49 тысяч человек. Полковник отметил, что "иностранные СМИ" не смогли повлиять на ход призывной кампании. Призывникам и их родителям он посоветовал искать информацию на официальном сайте Минобороны.

- Как вы уже знаете, призывные мероприятия проходили в условиях, в том числе, информационного воздействия иностранных СМИ, - рапортовал Головач.

Полковник напомнил, что призывники не будут направляться в новые регионы, а также не будут принимать участие в специальной военной операции.

Константин Леньков / Кадр из трансляции ТАСС