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Новости 16:20

Повреждение дома-памятника у Конюшенной площади привело к уголовному делу

фото ЗакС политика Повреждение дома-памятника у Конюшенной площади привело к уголовному делу

В Петербурге возбудили уголовное дело в связи с повреждением дома №2 по Большой Конюшенной улице (жилой корпус Придворно-конюшенного ведомства), который признан объектом культурного наследия. Об этом сообщает городская прокуратура.

Дело по ч. 1 ст. 243 УК (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации) завели после прокурорской проверки, установившей, что ущерб зданию стал следствием несанкционированных работ в нем. Перед проведением последних также не была проведена историко-культурная экспертиза.

Сотрудники надзорного ведомства, а также представители КГИОП установили, что на первом этаже был прорублен проем в капитальной стене. В свою очередь, в оконный проем без согласования с чиновниками была вмонтирована дверь. Кроме того, исполнитель незаконных работ надстроил шахту лифта.

Жилой корпус Придворно-конюшенного ведомства представляет собой памятник классицизма первой половины XIX века.

фото: Nipnip, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru


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