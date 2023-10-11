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Новости 16:55

Каждый петербургский водоем загрязнен микропластиком

фото ЗакС политика Каждый петербургский водоем загрязнен микропластиком

Все водоемы на территории Петербурга страдают от попадания в них микропластика, о чем рассказал директор Института исследований континентальных водных объектов Российского Государственного гидрометеорологического университета Шамиль Поздняков. По его наблюдениям, это неблагоприятное явление свойственно большинству городов-миллионников.

Первичный микропластик представляет собой частицы, содержащиеся в средствах бытовой химии.

"Они интенсивно используются населением, сбрасываются в канализацию и попадают в наши водные объекты. Вторичный микропластик - результат расщепления крупных фрагментов пластикового мусора. Этот процесс происходит постоянно", - приводит слова специалиста "Интерфакс"

Проблема касается и Ладожского озера: микропластик обнаружили на всей его площади, но преобладает он в южной части акватории. Оттуда микрочастицы попадают в Неву и впоследствии в водопроводную воду.

Фото: ЗАКС.Ру


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