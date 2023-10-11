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Новости 17:13

Комитет по благоустройству готовится к непогоде в Петербурге

фото ЗакС политика Комитет по благоустройству готовится к непогоде в Петербурге

В Петербурге закрыли парки и сады из-за непогоды и ожидаемого сильного ветра, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе ожидается усиление ветра до 23 м/с, поэтому специалисты порекомендовали петербуржцам не гулять вблизи деревьев.

Комитет по благоустройству Петербурга поручил службам оперативно устранять последствия непогоды. Следующие трое суток предприятия будут находиться в режиме повышенной готовности.

Также у комитета работает дежурная служба по номеру 314-60-13, которой можно сообщить о происшествиях на дорогах и на территориях зеленых насаждений.

Фото: ЗАКС.Ру


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