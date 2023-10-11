Дорожники завершили ремонт Петроградской набережной

В Петербурге завершен ремонт Петроградской набережной в рамках нацпроект "Безопасные качественные дороги", об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

На 1,5 километрах магистрали заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части. Также специалисты заменили бортовой камень тротуаров, люки ливневой канализации и нанесли разметку.

"Петроградская набережная является частью туристического и исторического маршрута. Рядом с ней находится крейсер "Аврора", на набережной располагаются Нахимовское военно-морское училище, Первый медицинский университет имени академика Павлова", – отметил губернатор Александр Беглов.

Также дорожники завершили ремонт набережной Черной речки на участке от Выборгской набережной до Торжковой улицы.

Фото: пресс-служба администрации Петеребурга