Суд взыскал с Тинькова 20 млн рублей в пользу Олега Дерипаски

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск о защите чести и достоинства Олега Дерпипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms*, об этом 11 октября пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

Суд признал, что публикации Олега Тинькова о Дерипаске порочат честь и достоинство, и обязал предпринимателя и Meta Platforms* удалить записи.

По словам адвоката, суд взыскал с Тинькова 20 млн рублей, а также установил неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 100 тысяч рублей.

*Минюст признал Meta Platforms экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру