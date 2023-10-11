Падение мигранта с высоты на петербургской стройке привело к уголовному делу

Петербургские следователи возбудили уголовное дело в связи с падением рабочего на стройке в Московском районе, сообщает региональное управление СК. По версии следствия, происшествие стало возможным из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК).

Согласно материалам дела, 8 октября подсобный рабочий, нанятый одной из строительных фирм, упал в шахту лифта строящейся "СКА Арены". Травмы, полученные 22-летним уроженцем Узбекистана, оказались тяжелыми. В стационаре ему оказывают профессиональную помощь.

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента. Максимальное наказание в рамках избранной статьи представляет собой три года заключения.

Отметим, что в начале 2020 года в процессе демонтажа СКК, на месте которого теперь строят "СКА Арену", при падении с высоты погиб рабочий Матвей Кучеров.

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