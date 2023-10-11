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Новости 19:53

Французский суд вынес приговор акционисту Павленскому

фото ЗакС политика Французский суд вынес приговор акционисту Павленскому

Суд во Франции приговорил к шести месяцам тюрьмы художника-акциониста из Петербурга Петра Павленского. Об этом со ссылкой на издание Le Figaro пишет портал Lenta.ru. С учетом особенностей национального законодательства отбывать срок он будет дома с электронным браслетом. Полгода условного наказания получила также подруга россиянина.

Активистов признали виновными в нарушении неприкосновенности личной жизни. Уголовное преследование началось после публикации фигурантами откровенных материалов, касающихся частной жизни одного из кандидатов в мэры Парижа.

Павленский известен своими эпатажными политическими акциями первой половины 2010-х годов: в знак протеста он публично зашивал себе рот, прибивал себя к брусчатке Красной площади и помещал себя в кокон из колючей проволоки.

Фото: ЗАКС.Ру


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