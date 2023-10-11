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Тихона Шевкунова перевели из Псковской митрополии в Крымскую

фото ЗакС политика Тихона Шевкунова перевели из Псковской митрополии в Крымскую

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сменил церковную должность. Как сообщается на сайте московской патриархии, его назначили главой Крымской митрополии. Решение было вынесено на заседании Священного Синода 11 октября в Москве.

Религиозного деятеля также освободили от чинов священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры, а также священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района. Шевкунову выразили "благодарность за понесенные труды". Псковскую митрополию он возглавлял с 2018 года.

СМИ о Шевкунове иногда пишут как о духовнике российского президента.

фото: kremlin.ru


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