Курс доллара снизился после указа о продаже валютной выручки

Курс доллара снизился 12 октября на открытии торгов Московской биржи приблизительно на четыре рубля, курс евро снизился на три рубля. Накануне президент Владимир Путин подписал указ о обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров.

На открытии торгов за один доллар давали 96,48 рубля, за евро — 102,59 рубля, передает РБК. Снижение составило 3,71 % и 3,66 % соответственно. При этом в последний раз американская валюта стоила менее 97 рублей еще 29 сентября.

Минувшим вечером пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что тот подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров. Как передало его слова РИА "Новости", указом устанавливается перечень таких компаний. Начиная с установленной правительством даты они обязаны будут "зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты".

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