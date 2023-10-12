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Новости 11:41

Минприроды РФ предлагает повысить нормативы утилизации для электроники

фото ЗакС политика Минприроды РФ предлагает повысить нормативы утилизации для электроники

В Министерстве природы РФ хотят увеличить нормативы по утилизации техники и электроники до 75%, а батареек до 80% к 2029 году, об этом 12 октября пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления ведомства.

В министерстве отметили, что переход к новым правилам не хотят делать резким, а предлагают с 2023 по 2029 год ежегодно повышать нормативы на 10%.

Минприроды направило в Аналитический центр при правительстве России проект со списком товаров и нормативов по их утилизации. Также отмечается, что потребитель должен быть заинтересован в сортировке электронных отходов, а производителям придется платить экологический сбор, ставки которого хотят увеличить, что повлияет на стоимость продукции.

Фото: unsplash.com


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