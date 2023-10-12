ФСБ сообщила о задержании подростка за попытку поджога военной техники в Архангельске

В Архангельске был задержан 18-летний подросток по подозрению в попытке поджога техники на территории местной воинской части, сообщил 12 октября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.

"18-летний гражданин России по заданию запрещенной в РФ террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части", — цитирует сообщение спецслужбы информагентство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Как уточнил об обстоятельствах произошедшего портал 29.ru, само задержание произошло еще 23 сентября. Сообщается, что молодой человек был взят с поличным при попытке поджечь военную технику. При себе у него якобы имелась канистра с горючим и иные ранее закупленные вещи.

Фото: ЗАКС.Ру