Госжилинспекция наложила в сентябре штрафы на сумму более 12 миллионов рублей

Госжилинспекция отчиталась о 410 проверках, устроенных в Петербурге в сентябре. По итогам ревизий специалисты составили более 200 протоколов об административных правонарушениях.

"В сентябре инспекцией было проведено 410 контрольных (надзорных) мероприятий, из них: выездных проверок — девять, документарных проверок — 133, инспекционных визитов 268", — рассказали в ГЖИ.

Результатом проверок стало составление 217 административных протоколов и выдача 141 предписания об устранении нарушений жилищного законодательства. Также инспекция вынесла 218 предостережений управляющим компаниям и нанесла 18 профилактических визитов в такие организации.

Всего в сентябре по итогам рассмотрения 180 административных дел были внесены постановления о привлечении нарушителей на сумму свыше 12,6 миллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру