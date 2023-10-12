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Новости 12:44

"Честный знак" добавили в перечень обязательных приложений для предустановки

фото ЗакС политика "Честный знак" добавили в перечень обязательных приложений для предустановки

Приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак" включили в перечень российских программ, которые обязательны для предустановки на устройства в 2023 и 2024 году, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Приложение "Честный знак" должно помочь покупателям убедиться в легальности товара. По данным правительства, приложение скачали уже 11,5 млн раз.

Сообщается, что расширение списка обязательного для предустановки ПО принято для удобства пользователей.

Фото: unsplash.com


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