Сбой назвали причиной получения сигналов тревоги от пяти российских самолетов

Причиной получения сигналов тревоги с бортов российских пассажирских самолетов назвали сбой в электронной системе отслеживания, об этом 12 октября пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"В системе отслеживания произошел сбой, происшествий с самолетами не произошло", – заверил собеседник ТАСС.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что от пяти пассажирских лайнеров якобы поступил сигнал тревоги в полете над Россией. Два из них летели в Санкт-Петербург, а три остальных в Москву.

На данный момент все самолеты, которые упоминались в сообщениях СМИ, совершили посадки в аэропортах назначения.

UPD 16:36 Росавиация опровергла данные СМИ о получении сигналов тревоги с бортов российских самолетов

Фото: ЗАКС.Ру