Выделенная полоса для общественного транспорта свяжет площадь Александра Невского и проспект Косыгина

Выделенная полоса для общественного транспорта появится в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили 12 октября в городском комитете по транспорту. Ожидается, что это произойдет до конца года.

Ожидается, что по завершении всех работ выделенная полоса протянется от площади Александра Невского до проспекта Косыгина. При этом она пройдет в том числе по участку между съездом с эстакады Ладожского вокзала и улицей Передовиков.

"Сейчас на участке от перекрестка Заневского проспекта и проспекта Энергетиков до проспекта Косыгина устанавливаем Г-образные опоры взамен временных конструкций, существовавших там с 2017 года — периода реконструкции трамвайных путей", — рассказали в комтрансе.

Ранее выделенная полоса для трамваев появилась на мосту Александра Невского в связи с закрытием станции метро "Ладожская" на ремонт. Полосу обустроили посредством установки делиниаторов на переправе.

Целиком непрерывная полоса для общественного транспорта должна быть готова к концу 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру