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Новости 15:26

Генпрокуратура проверит законность комиссии Wildberries за оплату картами Visa и Mastercard

фото ЗакС политика Генпрокуратура проверит законность комиссии Wildberries за оплату картами Visa и Mastercard

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность введения комиссии маркетплейсом Wildberries за оплату картами Visa и Mastercard и платы за возврат товаров, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов", – заявили в Гепрокуратуре.

В сообщении ведомства уточняется, что проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России. В случае выявления нарушения законодательства будут приняты меры реагирования.

Фото: ЗАКС.Ру


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