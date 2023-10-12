На улице Генерала Хазова благоустроили мемориальный сквер

Жители Пушкина теперь могут наслаждаться обновленным сквером на улице Генерала Хазова, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

По поручению губернатора Александра Беглова, в сквере были проведены работы по благоустройству и реконструкции мемориальных стендов.

"Благоустройство парков, садов, общественных пространств – важная задача для города, районов и муниципальных образований. Места для прогулок и досуга на свежем воздухе должны быть комфортными и обустроенными. В городе эта работа ведется постоянно", – сказал губернатор.

На месте временных мемориальных стендов была установлена скульптура с датами начала и окончания Великой Отечественной войны, а также строкой из стихотворения Ольги Берггольц.

Кроме того, в сквере обустроены детские площадки и зона для тихого отдыха. Перед скульптурой сделали площадку для проведения памятных церемоний, украшенную цветником из многолетних растений.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга