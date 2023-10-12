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Новости 15:47

На улице Генерала Хазова благоустроили мемориальный сквер

фото ЗакС политика На улице Генерала Хазова благоустроили мемориальный сквер

Жители Пушкина теперь могут наслаждаться обновленным сквером на улице Генерала Хазова, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

По поручению губернатора Александра Беглова, в сквере были проведены работы по благоустройству и реконструкции мемориальных стендов.

"Благоустройство парков, садов, общественных пространств – важная задача для города, районов и муниципальных образований. Места для прогулок и досуга на свежем воздухе должны быть комфортными и обустроенными. В городе эта работа ведется постоянно", – сказал губернатор.

На месте временных мемориальных стендов была установлена скульптура с датами начала и окончания Великой Отечественной войны, а также строкой из стихотворения Ольги Берггольц. 

Кроме того, в сквере обустроены детские площадки и зона для тихого отдыха. Перед скульптурой сделали площадку для проведения памятных церемоний, украшенную цветником из многолетних растений.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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