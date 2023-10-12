Наследники героев Советского Союза и России получат право на землю

Госдума приняла 12 октября в первом чтении законопроект о праве наследников героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров ордена Славы на льготное получение земельных участков, сообщила пресс-служба парламента. Предполагается, что такие наделы можно будет использовать в том числе для фермерской деятельности.

Сейчас закон разрешает героям Советского Союза и России, а также полным кавалерам ордена Славы получать земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, садоводство и огородничество, а также под личное подсобное хозяйство. Земля в этих случаях должна передаваться бесплатно и вне очереди. Однако это право не передается их наследникам.

"Не успев воспользоваться при жизни героя правом на земельный участок, члены его семьи также не могут получить данную льготу", — отмечают авторы проекта в пояснительной записке к нему. Исправить эту ситуацию призван разработанный законопроект.

Также проект расширяет существующую норму, позволяя получать участки под ведение фермерского хозяйства.

Законопроект преследует цели в том числе социальной поддержки участников СВО, следует из пояснительной записки.

Фото: ЗАКС.Ру