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Новости 17:18

В Петербурге завели 110 уголовных дел о лжеминировании в сентябре

фото ЗакС политика В Петербурге завели 110 уголовных дел о лжеминировании в сентябре

В Петербурге выросло количество уголовных дел о лжеминировании общественных объектов, об этом 12 октября пишет "КП-Петербург".

Всего за сентябрь 2023 года было возбуждено 110 уголовных дел по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст.207 УК РФ). Это больше на 17%, чем в сентябре 2022 года. Тогда было заведено 94 дела.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, объектами таких преступлений в основном становились здания социальной и образовательной инфраструктуры. 

Также в ведомстве отметили, что такие сообщения поступают не только по телефону, но и в виде "анонимок" по почте.

Фото: ЗАКС.Ру


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