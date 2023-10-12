В Петербурге завели 110 уголовных дел о лжеминировании в сентябре

В Петербурге выросло количество уголовных дел о лжеминировании общественных объектов, об этом 12 октября пишет "КП-Петербург".

Всего за сентябрь 2023 года было возбуждено 110 уголовных дел по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст.207 УК РФ). Это больше на 17%, чем в сентябре 2022 года. Тогда было заведено 94 дела.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, объектами таких преступлений в основном становились здания социальной и образовательной инфраструктуры.

Также в ведомстве отметили, что такие сообщения поступают не только по телефону, но и в виде "анонимок" по почте.

Фото: ЗАКС.Ру