Дума поручила профильному комитету проверить высказывания Урганта и Галкина*

Государственная дума приняла на пленарном заседании 12 октября протокольное поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции в отношении ряда граждан, ранее покинувших Россию. Инициатива исходила от зампреда комитета по обороне Юрия Швыткина ("Единая Россия").

Проверке, по мнению единоросса, следует подвергнуть действия и высказывания шоуменов Ивана Урганта, Максима Галкина*, Александра Гудкова, Александра Реввы, историка моды Александра Васильева, блогера Руслана Усачева, предпринимателя Михаила Фридмана и сына врио главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова Юрия. Как уточнило издание "Подъём", имя последнего внесли в список непосредственно на заседании по инициативе депутата Александра Хинштейна ("Единая Россия").

Согласно документу, комитет по обороне должен запросить Генпрокуратуру о количестве административных и уголовных дел в отношении граждан по ряду статей. Речь идет про статьи о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ, ст. 280.3 УК РФ) и распространении о ней фейков (ст. 207.3 УК РФ), о призывах к введению санкций против России (ст. 20.3.4 КоАП РФ, ст. 284.2 УК РФ) и о госизмене в виде оказания помощи ВСУ (ст. 275 УК РФ).

Также поручение содержит призыв "установить и привлечь к ответственности" граждан за публичную дискредитацию армии и за финансирование ВСУ. Отдельно предлагается провести проверку в отношении ряда перечисленных выше россиян.

Необходимость проверки вызвана "широким распространением материалов" в соцсетях и СМИ о возвращении в Россию релокантов, говорится в тексте документа.

*Минюст внес Максима Галкина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру