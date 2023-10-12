Суд в Петербурге отправил в колонию экс-сотрудника ФСИН

Колпинский районный суд на заседании 12 октября огласил приговор бывшему сотруднику ФСИН Денису Джокленко по делу о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Обвиняемому вменяли получение денег от осужденных в обмен на облегчение им условий отбывания наказания.

Джокленко занимал пост начальника участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии № 5 УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Как установил суд, в период работы на занимаемой должности он получил от осужденных взятки на общую сумму не менее 820 тысяч рублей. Разброс в получаемых суммах составлял от 20 тысяч до 200 тысяч рублей.

Суд признал Джокленко виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение семи лет.

Фото: ЗАКС.Ру