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Прокуратура приняла меры в связи с протечкой кровли в "Доме текстилей" на Московском проспекте

фото ЗакС политика Прокуратура приняла меры в связи с протечкой кровли в "Доме текстилей" на Московском проспекте

Прокуратура Адмиралтейского района приняла меры для устранения протечки крыши дома № 79 на Московском проспекте, который признан КГИОП объектом культурного наследия, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Жители "Дома текстилей" пожаловались на протечку кровли: в доме затопило лестницы, а в квартирах на стенах появились разводы. Как уточнили в прокуратуре, за последнее время от жильцов поступило 6 заявок в управляющую организацию, однако они были проигнорированы.

Проверка ведомства показала, что ООО "Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района" долго не ремонтировало крышу по данному адресу, что привело к протечкам в неблагоприятную погоду.

Районный прокурор внес представление в адрес генерального директора компании с требованием устранить нарушения. 

Фото: пресс-служба КГИОП


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