Заксобрание рассмотрит проект о выплатах за продолжительную семейную жизнь

Постоянная комиссия Заксобрания по социальной политике и здравоохранению внесла на рассмотрение коллег законопроект о выплатах горожанам, отметившим юбилей семейной жизни, рассказали в петербургском парламенте. Авторы проекта намерены гармонизировать положения городского законодательства в этой сфере с нормами, установленными в Ленобласти.

К примеру, в Петербурге выплаты положены за 50, 60 и 70 лет семейной жизни, меж тем как в области деньги положены также и за 75 лет в браке. Авторы проекта сочли нужным взять пример с соседнего региона и установить аналогичную выплату.

Кроме того, выплаты положены исключительно петербуржцам, что не позволяет претендовать на них парам, в которых один из супругов прописан в Ленобласти. Законопроект предполагает перевод средств тому из супругов, кто зарегистрирован в Петербурге. При этом выплата будет соответствовать половине от той, которая положена полностью петербургским парам.

Также авторы проекта предложили отменить требование о том, что к наступлению юбилея оба супруга должны проживать в Петербурге. Вместо этого следует допустить возможность проживания одного из них в Ленобласти, полагают депутаты.

Как сообщил глава комиссии Александр Ржаненков, аналогичный документ подготовлен членами Заксобрания Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру