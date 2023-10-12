В Петербурге появилась Единая диспетчерская служба ЖКХ

Для петербуржцев запустили пилотный проект Единой диспетчерской службы ЖКХ от Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

"Это современная система, куда можно оперативно сообщать о проблемах и получать своевременную помощь. Новая служба существенно упростит работу с обращениями горожан и позволит оперативно реагировать на заявки", – отметил губернатор Александр Беглов.

Главная функция системы — это обработать обращения петербуржцев по различным вопросам, связанных с работой жилищного фонда, коммунальных систем и состоянием территорий у домов.

В пилотном проекте участвуют диспетчеры Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда и жители многоквартирных домов, обслуживаемых ГУПРЭП "Прогресс". Участники подключены к комплексной системе "Жилищный стандарт", предназначенной для управляющих организаций, что значительно упрощает процесс взаимодействия.

Чтобы обратиться в службу, жителям-участникам пилотного проекта нужно позвонить по единому номеру и оставить заявку или сообщить о своей проблеме в системе "Жилищный стандарт" . Диспетчер сам направит обращение в управляющую организацию.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга