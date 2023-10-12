Суд Петербурга поставил на паузу вопрос о признании Фарфоровсокго моста культурным наследием

В Городском суде Петербурга пытались разобраться, является ли исторической и архитектурной ценностью Фарфоровский мост, об этом 12 октября пишет MR7.ru.

Градозащитники несколько лет пытаются спасти мост, который соединяет Невский и Фрунзенский районы Петербурга. На месте путепровода хотят построить новый мост с тротуарами и велодорожкой. Однако, по мнению активистов, Фарфоровский мост – памятник архитектуры.

В апреле 2020 года градозащитники подали заявления в КГИОП с требованием дать мосту 1910 года постройки статус объекта культурного наследия. Из ведомства они получили отказ.

Во время заседания 12 октября активисты настаивали на том, что мост уникален, а исследование было проведено некачественно. В качестве подтверждения своей позиции, они привели заключение аттестованного Министерством культуры реставратора Михаила Михайлова, который подтвердил уникальность путепровода.

Однако, по мнению КГИОПа, мост много раз реконструировали, поэтому он утратил свой первоначальный вид.

Судья Вера Сальникова вызвала в суд экспертов комисси КГИОПа, которые в 2020 году отказались признавать мост культурным наследием. Активисты же должны будут представить кандидатуру того, кто сможет провести судебную экспертизу. Следующее заседание пройдет 1 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру