В петербургских парках сломалось 51 дерево из-за непогоды

В Петербурге дежурят 66 бригад дорожных и садово-парковых предприятий из-за непогоды, которая ломает деревья и сносит конструкции, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.
В четверг, 12 октября, 51 дерево сломалось в Пискарёвском и Муринском парках, саду Бенуа, в Пушкине, в Приморском парке Победы, парке Александрино и в других частях города. Например, Пулковский парк остался без трех ив.
Также петербуржцы сообщили о 12 деревьях, которые упали на дорогу, а на Московском проспекте даже упал дорожный знак.
В комитете по благоустройству напомнили о круглосуточной работе дежурной службы по вопросам уборки по номеру 314-60-13.