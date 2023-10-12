В петербургских парках сломалось 51 дерево из-за непогоды

В Петербурге дежурят 66 бригад дорожных и садово-парковых предприятий из-за непогоды, которая ломает деревья и сносит конструкции, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

В четверг, 12 октября, 51 дерево сломалось в Пискарёвском и Муринском парках, саду Бенуа, в Пушкине, в Приморском парке Победы, парке Александрино и в других частях города. Например, Пулковский парк остался без трех ив.

Также петербуржцы сообщили о 12 деревьях, которые упали на дорогу, а на Московском проспекте даже упал дорожный знак.

В комитете по благоустройству напомнили о круглосуточной работе дежурной службы по вопросам уборки по номеру 314-60-13.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга