В поддержку уволенной из СПбГУ филолога Светланы Друговейко-Должанской возобновили сбор подписей

Возобновлен сбор подписей в поддержку филолога и бывшего преподавателя СПбГУ Светланы Друговейко-Должанской. Ее уволили из вуза 11 октября.

Еще 29 сентября на заседании комиссии по этике СПбГУ обсуждалась деятельность Друговейко-Должанской. Филолог составила лингвистическое заключение по делу Александры Скочиленко, обвиняемой по статье о фейках о ВС РФ (ст.207.3 УК РФ), а также участвовала в допросах экспертов со стороны следствия Анастасии Гришаниной и Ольги Сафоновой.

По мнению комиссии, Светлана Друговейко-Должанская "с сарказмом отзывалась о компетентности своих коллег", не заботилась о репутации СПбГУ и не соблюла нормы научной этики.

В среду, 11 октября, вышел приказ об увольнении Светланы Друговейко-Должанской с 13 октября.

Письмо с требованием восстановить преподавателя в должности подписали некоторые бывшие коллеги Светланы Друговейко-Должанской из СПбГУ, а также многие другие деятели науки и культуры, например, историк Лев Лурье.

Фото: ЗАКС.Ру