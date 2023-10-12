В Ленобласти ограничат движение на трассах "Кола" и М-10

В Ленинградской области ограничат движение транспорта на Ладожском мосту через Неву и на путепроводе в составе трассы М-10, об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По Ладожскому мосту проходит трасса Р-21 "Кола", на ней ограничения введут с 18 по 21 октября, на М-10 — с 17 октября по 9 ноября.

"Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). На период перекрытия одной полосы по свободной полосе скорость ограничат до 50 км/ч", – написали в пресс-службе.

Ограничения вводятся в рамках ремонта мостовых сооружений и дорожного покрытия трасс.

Фото: ЗАКС.Ру