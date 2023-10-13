Полиция Петербурга задержала краеведа по подозрению в реабилитации нацизма

Правоохранители задержали краеведа, журналиста и администратора сообщества "Ингерманландия" в социальной сети "ВКонтакте", об этом 13 октября пишет "Фонтанка.ру".

Мужчину подозревают в реабилитации нацизма (ст.354.1 УК РФ). Следственным комитетом Адмиралтейского района было возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала краеведа утром 12 октября. Поводом для этого стал пост в сообществе мужчины, опубликованный в декабре 2022 года. В нем журналист писал о Второй мировой войне, СССР и Германии того времени.

Правоохранители увидели в публикациях искажение исторических фактов и дискредитацию освобождения Ленинграда от блокады. Петербуржца процессуально задержали на двое суток и поместили в изолятор временного содержания.

Задержанный работал корреспондентом в разных петербургских изданиях, на радио и участвовал в записях подкастов про историю Ингрии.

Обновление. Позже о задержании краеведа сообщило петербургское МВД. Полиция опубликовала видео утреннего визита силовиков. Задержанным оказался историк Дмитрий Витушкин.

Фото: ЗАКС.Ру