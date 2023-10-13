В проект бюджета заложили 1,4 трлн рублей на кредиты другим странам за три года

Минфин предложил выделить из бюджета на кредиты другим странам 1,4 трлн рублей в ближайшие три года, на что обратил внимание РБК.

При этом каждый год сумма будет увеличиваться, что соответствует общей тенденции последних лет. На последнюю обратила внимание в разговоре с "Известиями" доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Алла Чалова.

"Еще в 2019-м эта сумма составляла 215 млрд руб., в 2021-м — уже 318 млрд, а по итогам 2023-го власти собираются выдать 457,6 млрд руб. (вместо 378 млрд, утвержденных годом ранее)", - рассказала эксперт.

В пояснительной записке Минфин подчеркнул, что предложенная сумма требуется, в частности, для поддержки экспорта в секторах, где российские товары демонстрируют наибольшую конкурентоспособность.

По прогнозу чиновников, по итогам трех предстоящих лет России вернут 99,3 млрд рублей из средств, ушедших на те же цели.

Фото: ЗАКС.Ру