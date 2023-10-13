Более 200 км дорог Петербурга хотят отремонтировать к концу 2023 года

В Петербурге собираются отремонтировать более 200 км дорог к концу 2023 года, об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент в городе завершаются работы на пяти объектах, общая протяженность которых составляет 25 км.

Также в Смольном отметили, что с начала дорожно-строительного сезона реконструировали 52 объекта, среди которых, например, Левашовское и Горское шоссе.

Сейчас работы продолжаются на проспекте Ветеранов, проспекте Культуры, Ивановской и Парковой улицах. На 13-километровом участке Софийской улицы завершается ремонт, там работы идут круглосуточно.

Фото: ЗАКС.Ру