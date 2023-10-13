Прокуратура разбирается с граффити на исторических домах на Лиговском проспекте

Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия из-за рисунков на домах на Лиговском проспекте, об этом 13 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомство установило, что на Доме А. Л. Сагалова и Доме меблированных комнат А. И. Андреевой на Лиговском проспекте были нарисованы граффити.

В ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района" стоимость работ оценили в сумму более 35 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия народов РФ (ч.1 ст.243 УК РФ).

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга