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Прокуратура разбирается с граффити на исторических домах на Лиговском проспекте

фото ЗакС политика Прокуратура разбирается с граффити на исторических домах на Лиговском проспекте

Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия из-за рисунков на домах на Лиговском проспекте, об этом 13 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомство установило, что на Доме А. Л. Сагалова и Доме меблированных комнат А. И. Андреевой на Лиговском проспекте были нарисованы граффити.

В ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района" стоимость работ оценили в сумму более 35 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия народов РФ (ч.1 ст.243 УК РФ).

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга


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