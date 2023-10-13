После получения штрафа МО "Светлановское" отличилось в укладке асфальта

Сотрудники петербургской Государственной административно-технической инспекции проинспектировали территорию муниципалитета "Светлановское", который нынешним летом был оштрафован на 30 тысяч рублей из-за разбитого дорожного покрытия на Скобелевском проспекте.

Чиновники на этот раз констатировали прогресс в работе отдела по благоустройству.

Пресс-служба ГАТИ пишет, что муниципалы перевыполнили план по укладке асфальта: с июля в округе обновили и починили почти 18 тысяч кв. метров покрытия вместо запланированных 14,8 тысяч кв. метров. Работы потребовали привлечения более 30 млн рублей, которые "Светлановское" выплатило из собственного бюджета.

Фото: ЗАКС.Ру