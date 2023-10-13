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Новости 12:42

Петербургская дамба предотвратила особо опасное наводнение 12 октября

фото ЗакС политика Петербургская дамба предотвратила особо опасное наводнение 12 октября

Циклон "Ральф" вызвал повышение воды в Петербурге, однако благодаря дамбе наводнения не произошло, об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга.

В четверг, 12 октября, петербургская дамба предотвратила особо опасное наводнение в Петербурге. Такой сильный подъем воды стал 14-м за все время эксплуатации КЗС.

Основная часть циклона прошла через Финляндию в Карелию, однако его тыловая часть вызвала шторм на Финском заливе, поэтому ЦУКС МЧС дало распоряжение о закрытии дамбы. 

Затворы начали закрывать в 0:33, это остановило пик наводнения. Следующий подъем воды ожидался в 16 часов дня, специалисты назвали его наиболее опасным. В Финском заливе в затворы КЗС бились трехметровые волны, а порывы ветра достигали 28 м/с.

В 18:30 затворы открыли, сейчас наводнение не угрожает городу.

Фото: dambaspb.ru


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