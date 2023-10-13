ФАС выиграла суд у "Райффайзенбанка"

Суд занял сторону Федеральной антимонопольной службы в ее споре с "Райффайзенбанком", возникшем после жалобы одного из клиентов. Судебному разбирательству предшествовал штраф, о чем сообщает ведомство.

Конфликт возник из-за недостоверной, как впоследствии было установлено, рекламы. Речь идет о слоганах "Кешбэк на всё" и "Кешбэк на всё без условий и ограничений". Важные уточнения к этим утверждениям видеореклама содержала, но они транслировались в течение короткого времени и мелким шрифтом.

В итоге суд обязал банк за свой счет выпустить контррекламу, в которой должно быть упомянуто решение ФАС, а также проговорено, что кешбэк касается не всех операций. Новый ролик будут показывать семь дней подряд в прайм-тайм по каналу РЕН ТВ.

фото: Райффайзенбанк / Telegram