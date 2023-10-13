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Новости 13:13

После встречи с ФСБ петербургского судью лишили полномочий

фото ЗакС политика После встречи с ФСБ петербургского судью лишили полномочий

На заседании квалификационной коллегии судей Петербурга 13 октября были прекращены полномочия Виктора Овчарова. До последнего времени он работал заместителем председателя Красносельского районного суда, о чем пишет "Фонтанка".

"Более Виктор Викторович никакого отношения к судебной системе Санкт-Петербурга не имеет", - рассказали журналистам в объединенной пресс-службе городских судов.

Решению предшествовал осмотр личного автомобиля Овчарова, который накануне осуществили сотрудники ФСБ. В машине нашли 2,9 млн рублей наличными, в связи с чем против бывшего судьи могут завести коррупционное дело.

Фото: ЗАКС.Ру


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