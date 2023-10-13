Лантратова предложила создать для школьников модуль о семейной жизни в курсе обществознания

Первый зампред комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду!") предложила создать модуль "Семья – основа общества и государства" в рамках курса обществознания, об этом 13 октября пишет ТАСС со ссылкой на письмо министру просвещения Сергею Кравцову.

В письме Лантратова подчеркивает необходимость распространения знаний о построении гармоничных и крепких семейных отношений среди молодежи в России.

По мнению депутата, включение такого модуля в программу учеников 11-го класса позволит детям со школы начать изучение основных аспектов социальной роли семьи в обществе, познакомиться с семейным правом, а также с этикой и психологией семейной жизни.

Она считает этот шаг логичным и эффективным, учитывая рост количества расторжений брака в РФ уже три года подряд.

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