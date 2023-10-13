МО "Гавань" попросит Беглова исключить муниципалитет из зоны платной парковки

Муниципальный совет МО "Гавань" на заседании 12 октября принял решение обратиться к губернатору Александру Беглову с предложением исключить территорию округа из зоны платной парковки. Автором инициативы стала глава округа Нэлли Вавилина. МО "Гавань" стало первым муниципалитетом, которое официально выступило против платной парковки, отметили в совете.

Муниципалы считают, что расширение зоны платной парковки в Гавани нецелесообразно, не своевременно и не продумано. В совете считают, что дворовые проезды будут заставлены автомобилями водителей, которые не хотят платить за парковку, что может негативно сказаться на жизни жильцов. Решить эту проблему с помощью шлагбаумов будет затруднительно, поскольку такие работы потребуют длительного согласования.

Также в совете отметили, что для многих жителей округа удобно передвигаться на личном авто — планируемые станции метро "Горный институт", "Гавань" и "Морской фасад" так и не построены.

"Уже сейчас на этапе проведения подготовительных работ, совершенно очевидно, что решение о введении платной парковки в Василеостровском районе не своевременно, не продумано, не подготовлено, и может привести к негативным последствиям и социальному взрыву", - говорится в обращении на имя Беглова.

Напомним, в Василеостровском районе платные парковки начнут действовать с 1 ноября. Специальная разметка может появиться на 118 улицах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру