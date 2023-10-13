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Муниципал 13:38

МО "Гавань" попросит Беглова исключить муниципалитет из зоны платной парковки

фото ЗакС политика МО "Гавань" попросит Беглова исключить муниципалитет из зоны платной парковки

Муниципальный совет МО "Гавань" на заседании 12 октября принял решение обратиться к губернатору Александру Беглову с предложением исключить территорию округа из зоны платной парковки. Автором инициативы стала глава округа Нэлли Вавилина. МО "Гавань" стало первым муниципалитетом, которое официально выступило против платной парковки, отметили в совете. 

Муниципалы считают, что расширение зоны платной парковки в Гавани нецелесообразно, не своевременно и не продумано. В совете считают, что дворовые проезды будут заставлены автомобилями водителей, которые не хотят платить за парковку, что может негативно сказаться на жизни жильцов. Решить эту проблему с помощью шлагбаумов будет затруднительно, поскольку такие работы потребуют длительного согласования. 

Также в совете отметили, что для многих жителей округа удобно передвигаться на личном авто — планируемые станции метро "Горный институт", "Гавань" и "Морской фасад" так и не построены. 

"Уже сейчас на этапе проведения подготовительных работ, совершенно очевидно, что решение о введении платной парковки в Василеостровском районе не своевременно, не продумано, не подготовлено, и может привести к негативным последствиям и социальному взрыву", - говорится в обращении на имя Беглова. 

Напомним, в Василеостровском районе платные парковки начнут действовать с 1 ноября. Специальная разметка может появиться на 118 улицах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Вавилина Нэлли Юрьевна 




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