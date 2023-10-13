Лукашенко считает, что молодым политикам не под силу справиться с проблемами СНГ

На начавшемся в пятницу в Бишкеке саммите стран СНГ белорусский президент Александр Лукашенко перечислил актуальные проблемы, стоящие перед организацией. В их числе оказались карабахский конфликт и попытки западных стран каким-то образом навредить содружеству. Учитывая специфику последнего, политик рассудил, что решить имеющиеся проблемы способен только государственный деятель с советским бэкграундом.

"Опыт и знания у нас есть. Нынешняя молодежь вряд ли справится. Большинство из них уже не понимают многих ценностей и выгод, которые нас объединяли и пока что объединяют теперь", - приводит его суждение БелТА.

Белорусский лидер добавил, что Украина и Грузия фактически отстранились от участия в работе СНГ, несмотря на формальное членство в организации. Говоря об Армении, он заметил, что официальный Ереван ведет себя "не всегда по-партнерски".

фото: kremlin.ru