На улице Антонова-Овсеенко появится образовательный комплекс для детей-инвалидов

В Невском районе Петербурга появится образовательный комплекс для детей-инвалидов, об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство образовательного комплекса для детей-инвалидов.

Комплекс площадью 6,1 тысяч квадратных метров появится на улице Антонова-Овсеенко. В нем смогут обучаться ученики от 7 до 20 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Также в здании будет бассейн, гончарная мастерская, залы для занятия физкультурой, компьютерный класс, актовый зал и медицинский блок.

Фото: пресс-служба Госстройнадзора Петербурга