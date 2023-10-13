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Новости 14:13

Сотрудник ГУП "ТЭК СПб" подозревается во взятке в размере 110 тысяч рублей

фото ЗакС политика Сотрудник ГУП "ТЭК СПб" подозревается во взятке в размере 110 тысяч рублей

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинение в отношении сотрудника ГУП "ТЭК СПб" по делу о получении должностным лицом взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), об этом 13 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, инженер предприятия в октябре 2022 года и в марте 2023 года получил две взятки в общем размере 110 тысяч рублей за невыявление нарушений на двух участках, где проводилась проверка технического состояния систем контроля трубопроводов.

Впоследствии обвиняемый обеспечил изготовление и подписание актов работоспособности систем дистанционного контроля трубопроводов. Согласно документам, инженер нарушений не выявил.

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

Фото: ЗАКС.Ру


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