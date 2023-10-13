Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien* признали нежелательной в РФ организацией

Генпрокуратура объявила нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien*, об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В ведомстве считают, что истинные цели организации — это "инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене", а также дестабилизация обстановки внутри страны и искажение истории.

Также в ведомстве отметили, что Центр собирает информацию о деятельности органов власти в России и "под прикрытием гуманитарных и научных проектов" готовит доклады, которые не соответствуют реальной картине.

В надзорном органе также добавили, что организация Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien* работает по западным "методичкам", которые основаны на мнении "псевдоэкспертов".

*Генпрокуратура объявила нежелательной в РФ организацию Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien

Фото: ЗАКС.Ру