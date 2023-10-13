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Новости 15:42

Часть еврейских школ Петербурга отменили занятия 13 октября

фото ЗакС политика Часть еврейских школ Петербурга отменили занятия 13 октября

В некоторых еврейских школах в Петербурге отменили занятия, об этом 13 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на городскую синагогу.

В синагоге рассказали, что уроки в некоторых учебных заведениях были отменены "по причинам безопасности". Однако каждое учреждение само решало, проводить занятия или нет. На дальнейшие дни это правило распространяться не будет.

Издание "Фонтанка.ру" обратилось в несколько еврейских школ Петербурга. Например, в еврейской гимназии для девочек на улице Декабристов занятия были проведены как обычно, а в школе "Менахем" на Новолитовской устроили День здоровья, поэтому уроки не проводились.

Фото: unsplash.com


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