Петербурженка отсудила деньги за дорогостоящий круиз, сорвавшийся из-за пандемии

Роспотребнадзор смог отстоять в Выборгском районном суде интересы петербурженки, которой не вернули деньги за отмененный три года назад круиз стоимостью более 188 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В октябре 2019 года Анна Ярославлева оплатила водное путешествие, которое ей пообещала в январе 2021 года организовать компания "Морские и речные круизы". В марте 2020 года круиз был отменен из-за начавшейся пандемии коронавируса, то есть, по не зависящей от клиента причине. Претензионные письма к туроператору долгое время оставались без ответа.

Всего с компании-ответчика взыскали более 330 тысяч рублей. В эту сумму в том числе вошли компенсация морального вреда и штраф.

Фото: ЗАКС.Ру