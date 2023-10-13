Минкульт запретил показ фильма Сокурова "Сказка" на предстоящем кинофестивале

Режиссер и петербургский градозащитник Александр Сокуров сообщил через свой Telegram-канал о том, что Минкульт запретил показывать его прошлогодний фильм "Сказка" в предстоящие выходные на международном фестивале "КАРО. Арт" в Москве. Точные причины случившегося автору пока неизвестны. Член президентского СПЧ сравнил новые обстоятельства с советскими реалиями, когда его работы постоянно оставались на полке. Он предрекает негласный запрет на все свои фильмы.

"Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь", - прокомментировал Сокуров неприятное для себя известие.

Вместе с тем, петербуржец выразил несогласие со вновь появившимися ограничениями.

"Я не просто протестую против цензуры - я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками", - заявил деятель искусства.

В фильме "Сказка" упоминаются политические фигуры из прошлого века: Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Адольф Гитлер и Бенито Муссолини.

Фото: ЗАКС.Ру